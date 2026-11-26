Survivor 2027 kadrosunda kimler var, Turabi ve Ogeday'ın takımında kimler yer alacak, yeni kurallar neler soruları yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Survivor 2027'de Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken iki ayrı takımın kaptanı olacak. Ancak iki şampiyon isim, şampiyonluk ve büyük ödül mücadelesinin dışında tutulacak. Kaptanlar dışında kadroda yer alacak yarışmacılar henüz açıklanmadı. Yarışmacıların yaklaşık yarısı izleyici oylamasıyla belirlenecek.

SURVİVOR 2027 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2027 kadrosunda şu ana kadar yalnızca iki kaptanın ismi kesinleşti: Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken. Kaptanların dışındaki yarışmacılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni sezonda iki takımda 10'ar kişi olmak üzere toplam 20 yeni yarışmacının mücadele etmesi planlanıyor. Kadroda sosyal medya fenomenlerinin ve daha önce Survivor'da yer almamış isimlerin bulunması bekleniyor.

TURABİ VE OGEDAY'IN TAKIMINDA KİMLER VAR?

Turabi ve Ogeday'ın takımlarında yer alacak yarışmacılar henüz belli değil. TV8 yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun Gel Konuşalım programında verdiği bilgilere göre, yarışmacıların yaklaşık yarısı izleyici oylamasıyla seçilecek. Aday yarışmacıların Acun Ilıcalı ile yapacağı görüşmelerin yedi ya da sekiz bölümlük özel bir programda yayınlanması ve en çok oyu alan isimlerin kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Oylamanın nasıl ve ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

SURVİVOR 2027 YENİ KURALLARI NE?

Survivor 2027'de daha önceki Ünlüler-Gönüllüler ve All Star formatlarından farklı olarak kaptanlık sistemi uygulanacak. Yeni formatın öne çıkan kuralları şöyle:

İki takım yarışacak ve her takımda 10 yeni yarışmacı yer alacak.

Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken takımların kaptanı olacak.

Kaptanlar oyunlarda yarışacak ancak şampiyon olamayacak ve büyük ödülü kazanamayacak.

Yarışmacıların yaklaşık yarısı izleyici oylamasıyla belirlenecek.

Büyük ödülü yalnızca yeni yarışmacılardan biri kazanabilecek.

Hakan Hatipoğlu, yeni formatı "Ama yarışacaklar ama kazanamayacaklar. Sadece gönüllülerden biri kazanacak, ödül 10 milyon lira" sözleriyle özetledi. Dokunulmazlık oyunları, eleme düelloları ve takım değişikliklerine ilişkin kurallar ise henüz paylaşılmadı.