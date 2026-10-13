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Acun kesenin ağzını açtı: Survivor'ın yeni formatı da büyük ödülü de belli oldu

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Acun kesenin ağzını açtı: Survivor'ın yeni formatı da büyük ödülü de belli oldu
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Survivor 2027 için geri sayım sürerken Acun Ilıcalı, yeni sezonun formatını ve büyük ödülü açıkladı. Yarışmanın ikişer kez şampiyon olan isimleri Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken, bu kez rakip takımların kaptanları olarak karşı karşıya gelecek. Gönüllülerin iki ismin liderliğinde mücadele edeceği yarışmada zafere ulaşan isim, tam 10 milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.

  • Survivor 2027'de Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken takım kaptanı olacak.
  • Survivor 2027'nin para ödülü 10 milyon TL olarak belirlendi.
  • Survivor 2027'nin Ocak ayında yayınlanması bekleniyor.

Ekranların vazgeçilmezlerinden biri olan Survivor’da yeni sezon için geri sayım sürerken, yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'dan izleyicilerin merakını artıran bir açıklama geldi.

Yeni sezonda yarışmanın iki eski şampiyonu karşı karşıya gelecek ve gönüllü yarışmacılar da onların kaptanlığını yaptığı takımlarda mücadele edecek.

TURABİ VE OGEDAY TAKIM KAPTANI OLACAK

Survivor'da daha önce ikişer kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ile Ogeday Girişken, 2027 sezonunda yeniden yarışmaya katılacak.

Ancak iki isim bu kez farklı bir görev üstlenecek. Turabi ve Ogeday, oluşturulacak iki takımın kaptanlığını yapacak.

Yarışmaya başvuracak gönüllüler ise bu iki eski şampiyonun takımlarında şampiyonluk mücadelesi verecek.

BÜYÜK ÖDÜL DE BELLİ

Survivor 2027'nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri de yarışmacılara verilecek para ödülü oldu.

Acun’un “Türk televizyon tarihinin en büyük ödülü” olarak duyurduğu bu miktar 10 milyon TL olarak belirlendi.

ACUN’DAN ADAYLARA ÇAĞRI: BAŞVURUNU YAP

Yeni sezonun formatını duyuran sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyuran Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Survivor 2027’ye geri sayım başladı. Yepyeni formatıyla Survivor 2027’de, efsane isimler Turabi ve Ogeday’ın takımında yer almak ve Türk televizyon tarihinin en büyük ödülünü kazanmak için başvurunu yap."

Yeni formatıyla Survivor 2027'nin Ocak ayında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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