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Acun Ilıcalı'nın 217 numaralı locası için mahkeme 4. kez ret kararı verdi

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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki 217 numaralı locanın Acun Ilıcalı'ya tahsisine ilişkin dava İstanbul Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme 4. kez ret kararı verdi; tedbir kararına aykırı hareket nedeniyle soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Fenerbahçe Stadyumu'nda 217 numaralı locanın tahsisiyle ilgili bugün görülen mahkemede 4. defa ret kararı çıktı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde iş insanı Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locanın tahsisiyle ilgili başvurulan mahkeme bugün gerçekleştirildi. Davanın duruşması İstanbul Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, konuya ilişkin 4. kez ret kararı verdi.

Öte yandan daha önce uygulanan tedbir kararına aykırı şekilde hareket edilmesi nedeniyle soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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