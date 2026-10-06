Survivor'da 21 yıl sonra büyük değişiklik! Fikri Acun Ilıcalı verdi

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Survivor'da 21 yılın ardından önemli bir değişikliğe gidiliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2027'nin 1 Ocak'ta başlayacağını ve yarışmanın konseptinin değişeceğini açıkladı.

SURVİVOR 2027 1 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Türkiye'deki ekran yolculuğuna 2005 yılında başlayan Survivor'ın yeni sezon tarihi belli oldu. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, tv8'deki açıklamasında Survivor 2027'nin 1 Ocak tarihinde başlayacağını duyurdu. Ancak yeni sezondaki en büyük değişiklik başlangıç tarihi değil, yarışmanın konsepti olacak. Survivor, farklı sezonlarda Ünlüler-Gönüllüler ve All Star gibi formatlarla izleyicinin karşısına çıktı. 2027 sezonunda ise yarışmanın konseptinde yeni bir değişikliğe gidilecek.

21 YIL SONRA KONSEPT DEĞİŞİYOR

Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni sezon hazırlıkları sırasında ekip olarak yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Yarışmanın yeni dönemine ilişkin ayrıntı veren Ilıcalı, "Her gün Survivor toplantısı yapıyoruz. Konsept değişecek, yakında belli olur" dedi. Böylece Survivor 2027'de mevcut formatın değişeceği kesinleşirken, yeni konseptin ayrıntıları henüz açıklanmadı.

"FİKİR ATTIM ORTAYA TÜM EKİP DESTEKLEDİ"

Konsept değişikliğinin nasıl ortaya çıktığına ilişkin de konuşan Acun Ilıcalı, yeni format fikrinin kendisinden çıktığını belirtti. Ilıcalı, Survivor'daki değişiklikle ilgili "fikir attım ortaya tüm ekip destekledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com