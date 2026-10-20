Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor

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Survivor 2027 için hazırlıklar sürerken Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Yeni sezonda yarışması beklenen isimlere ilişkin görüntüler paylaşan Ilıcalı'nın Instagram hikayelerinde, televizyon izleyicilerinin yakından tanıdığı Emel Özkızıltaş da görüldü.

SURVIVOR ADAYLARI ARASINDA SÜRPRİZ İSİM

Acun Ilıcalı'nın TV8 mikrofonuyla konuşan yarışmacı adaylarına ait görüntüleri paylaşmasının ardından gözler yeni sezon kadrosuna çevrildi.

Paylaşımlarda yer alan isimlerden biri de daha önce İşte Benim Stilim ve Çarkıfelek programlarında izleyici karşısına çıkan Emel Özkızıltaş oldu.

Özkızıltaş'ın görüntülerde yer alması, Survivor 2027 kadrosuna dahil olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak ünlü ismin yarışmaya katılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İŞTE BENİM STİLİM'DE ŞAMPİYON OLMUŞTU

1986 doğumlu Emel Özkızıltaş, televizyon kariyerine İşte Benim Stilim yarışmasıyla başladı.

Asıl mesleği kabin memurluğu olan Özkızıltaş, 2014 yılında yarışmanın ikinci sezonunu birinci tamamladı.

Yarışma boyunca jüri üyesi Nur Yerlitaş'ın kendisine taktığı "Zennube" lakabıyla tanınan Özkızıltaş, Türkan Şoray'ın Balıkçı Azize karakterine yaptığı taklitle de hafızalarda yer edindi.

ÇARKIFELEK'İN HOSTESİYDİ

İşte Benim Stilim'in ardından televizyon kariyerini sürdüren Emel Özkızıltaş, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında hostes olarak görev yaptı.

Özkızıltaş, geçen yıl İşte Benim Stilim'e yeniden katılarak uzun bir aranın ardından TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu.

SURVIVOR 2027'NİN FORMATI DEĞİŞİYOR

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor 2027, önceki sezonlardan farklı bir formatla ekrana gelecek.

Geçmiş sezonların şampiyonları Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken, bu kez kendi takımlarının kaptanlığını üstlenecek. İki ismin oluşturacağı takımlarda gönüllü yarışmacılar mücadele edecek.

Yeni sezonun büyük ödülü ise 10 milyon TL olarak açıklandı.

YENİ SEZONUN 1 OCAK'TA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Survivor 2027'nin 1 Ocak'ta başlamasını planladıklarını duyurmuştu.

Yarışmanın kesin yayın tarihi ve yarışmacı kadrosu henüz resmen açıklanmazken Emel Özkızıltaş'ın Turabi veya Ogeday'ın takımında yer alıp almayacağı da belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Haberler.com