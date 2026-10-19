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Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ağırladı

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Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ağırladı
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Slovenya'daki Maribor - Celje karşılaşmasında Acun Ilıcalı’nın misafiri oldu.

Slovenya Ligi takımlarından  Maribor kulübünün sahibi olan iş insanı Acun Ilıcalı, Maribor - Celje arasında oynanan Slovenya Ligi karşılaşmasında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ağırladı. 

CEFERIN'E FORMA HEDİYE ETTİ

Mücadeleyi beraber izleyen ikili, ardından birlikte yemek yedi. Golsüz sona eren maçın sonrasında Ilıcalı, UEFA Başkanı Ceferin’e Maribor forması hediye etti.

ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI

Bu sezon 24 puanla Slovenya PrvaLiga Ligi’nde liderliğini emin adımlarla sürdüren Maribor, en büyük şampiyonluk adayı olarak görülüyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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