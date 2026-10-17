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Hull City’nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı

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Hull City’nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı
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Premier Lig'in 7. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fulham'a 1-0 kaybetti ve galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Fulham ile Hull City karşı karşıya geldi. Craven Cottage'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Fulham 1-0'lık skorla kazandı.

FULHAM İLK KEZ KAZANDI

Bu sezon ilk kez Premier Lig'de maç kazanan ev sahibi Fulham'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Alex Iwobi kaydetti. Fulham forması giyen Ryan Sessegnon, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte 9 puanda kalan Hull City'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Fulham, puanını 5'e yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, Brentford'u konuk edecek. Fulham, Coventry City deplasmanına gidecek.

Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

demek ki hakemlerle diyaloğu koptu

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Haber Yorumlarıkarakarakapkara99:

e noldu peşpeşe kazanıyordu falan.. ne oldu .

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Haber Yorumları128547Ab&:

Suç Yapı da Yapı var Yapı :))

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