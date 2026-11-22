Hull City, Brighton'ı 2-0 yenerek 8 maçlık galibiyet hasretine son verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Brighton'ı 90+2 ve 90+5. dakikalarda Oliver McBurnie'nin golleriyle 2-0 yendi. İngiliz ekibi bu sonuçla 8 maçlık galibiyet hasretine son verirken, Ilıcalı'nın Slovenya'daki kulübü Maribor da rakibini 5-1 mağlup etti.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City ile Slovenya temsilcisi Maribor, haftayı galibiyetle tamamladı.
İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Hull City, sahasında ağırladığı Brighton'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Oliver McBurnie'nin 90+2 ve 90+5. dakikalarda kaydettiği gollerle üç puana uzanan İngiliz temsilcisi, 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Maribor sahadan 5-1 galip ayrıldı
Acun Ilıcalı'nın Slovenya'daki kulübü Maribor da haftayı 3 puanla kapattı. Rakip fileleri 5 kez havalandıran Slovenya ekibi, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılarak haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.