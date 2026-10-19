UEFA Başkanı Ceferin, Maribor-Celje maçında Acun Ilıcalı'nın misafiri oldu

UEFA Başkanı Ceferin, Maribor-Celje maçında Acun Ilıcalı'nın misafiri olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Maribor-Celje karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın misafiri oldu. 0-0 biten maçın ardından Ilıcalı, Ceferin'e Maribor forması hediye etti; ikili sohbet edip birlikte yemek yedi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Maribor-Celje karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın misafiri oldu. 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından Ilıcalı, UEFA Başkanı Ceferin'e Maribor forması hediye etti. Karşılaşma sırasında sohbet eden ikili, maçın ardından birlikte yemek yedi.
Öte yandan bu sezon 24 puanla Slovenya PrvaLiga'da liderliğini sürdüren Maribor, şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı