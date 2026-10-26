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Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler

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Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler
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İngiliz futbolunda Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, kulübün geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, takımın Premier Lig'e yükselmesinin ardından yalnızca bir ay içerisinde kulübü satın almak isteyen iki farklı yatırımcıdan teklif aldığını söyledi.

İngiliz futboluna Hull City yatırımıyla adım atan Acun Ilıcalı, kulübe gösterilen yatırımcı ilgisini anlattı. Ilıcalı, Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kendisine kısa süre içerisinde iki teklif ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Premier Lig'e çıktıktan sonra 1 ay içinde Hull City'i satmam için 2 teklif geldi."

HULL CITY PREMIER LİG'DE 10. SIRADA

2026-2027 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Hull City, geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran İngiliz ekibi, kalesinde 8 gol gördü. Topladığı 10 puanla ligde 10. sırada yer alan Hull City, orta sıralardaki mücadelesini sürdürüyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

ziyaaaaaaaaaaaaaa satacak market yapıyor aklı sıra yermi malkoçoğlu yemez patlıyacak içinde

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