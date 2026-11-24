Ali Koç'tan bomba hamle! Acun Ilıcalı'ya özendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç hakkında futbol dünyasında ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık döneminin ardından Koç'un futbola olan tutkusunu farklı bir boyuta taşımak istediği ve bir futbol kulübü satın almayı düşündüğü öne sürüldü.
Fenerbahçe'de uzun yıllar başkanlık görevini üstlenen Ali Koç'un, futbol dünyasından kopmak istemediği ve kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığı iddia edildi. Koç'un bu kez kulüp başkanı olarak değil, doğrudan bir futbol kulübünün sahibi olarak futbol dünyasında yer almak istediği öne sürüldü.
ACUN ILICALI GİBİ TAKIM ALABİLİR
Ali Koç'un, futbol kulübü yatırımlarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı gibi bir takım satın almak istediği ileri sürüldü. Söz konusu iddianın gerçeğe dönüşmesi halinde Koç, futbol dünyasındaki yolculuğunu farklı bir kimlikle sürdürecek.
HANGİ TAKIMI ALACAĞI MERAK KONUSU
Ali Koç'un hangi ülkeden bir futbol kulübü satın almak istediği ve hangi takımla ilgilendiği ise henüz belirsizliğini koruyor. Satın alma iddiasına ilişkin herhangi bir kulüp adı belirtilmezken Koç'un bu yönde bir adım atıp atmayacağı merak konusu oldu.