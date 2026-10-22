Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?

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Magazin dünyasında bu kez Esat Yontunç ile eşi Hande Gülşen Yontunç hakkında ayrılık iddiası gündeme geldi. 2017 yılında görkemli bir düğünle evlenen çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı ve evlerini ayırdığı öne sürüldü. İddiaya ilişkin çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

EVLİLİKLERİNDE KRİZ YAŞANDIĞI İDDİASI

Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak görev yapan yapımcı Esat Yontunç ile tasarımcı ve influencer Hande Gülşen Yontunç, özel hayatlarıyla gündeme geldi. Sabah yazarı Bülent Cankurt’un gündeme taşıdığı iddiaya göre, çiftin evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve ayrı evlerde yaşamaya başladığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrılık iddialarının ardından çiftin sosyal medya hesapları da merak konusu oldu. Bir süredir birlikte paylaşım yapmadıkları belirtilen ikilinin birbirlerini takip etmeye devam etmesi ve daha önce paylaştıkları fotoğrafları hesaplarından kaldırmaması dikkat çekti.

2017’DE EVLENMİŞLERDİ

Esat Yontunç ve Hande Gülşen Yontunç, uzun süreli birlikteliklerinin ardından Ağustos 2017’de Göcek’te yaklaşık 200 davetlinin katıldığı bir törenle evlenmişti. Çift, 2019 yılında oğulları Esathan’ı kucaklarına almıştı.