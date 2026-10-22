Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Magazin kulislerini hareketlendiren ayrılık iddiası, yapımcı Esat Yontunç ve eşi Hande Gülşen Yontunç’u gündeme taşıdı. 2017 yılında hayatlarını birleştiren çiftin evliliklerinde sorun olduğu ve bir süredir ayrı evlerde yaşadığı öne sürüldü. İkilinin özel hayatına ilişkin iddialar merak uyandırırken, gözler çiftten gelecek açıklamaya çevrildi.

  • Acun Medya genel koordinatörü Esat Yontunç ile tasarımcı ve influencer Hande Gülşen Yontunç'un evliliklerinde kriz yaşadığı ve ayrı evlerde yaşamaya başladığı iddia edildi.
  • Çift, Ağustos 2017'de Göcek'te yaklaşık 200 davetlinin katıldığı bir törenle evlendi ve 2019'da oğulları Esathan dünyaya geldi.
  • İddiaların ardından çiftin bir süredir birlikte paylaşım yapmadığı, ancak birbirlerini takip etmeye ve eski fotoğraflarını kaldırmamaya devam ettiği görüldü.

Magazin dünyasında bu kez Esat Yontunç ile eşi Hande Gülşen Yontunç hakkında ayrılık iddiası gündeme geldi. 2017 yılında görkemli bir düğünle evlenen çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı ve evlerini ayırdığı öne sürüldü. İddiaya ilişkin çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

EVLİLİKLERİNDE KRİZ YAŞANDIĞI İDDİASI

Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak görev yapan yapımcı Esat Yontunç ile tasarımcı ve influencer Hande Gülşen Yontunç, özel hayatlarıyla gündeme geldi. Sabah yazarı Bülent Cankurt’un gündeme taşıdığı iddiaya göre, çiftin evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve ayrı evlerde yaşamaya başladığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrılık iddialarının ardından çiftin sosyal medya hesapları da merak konusu oldu. Bir süredir birlikte paylaşım yapmadıkları belirtilen ikilinin birbirlerini takip etmeye devam etmesi ve daha önce paylaştıkları fotoğrafları hesaplarından kaldırmaması dikkat çekti. 

2017’DE EVLENMİŞLERDİ

Esat Yontunç ve Hande Gülşen Yontunç, uzun süreli birlikteliklerinin ardından Ağustos 2017’de Göcek’te yaklaşık 200 davetlinin katıldığı bir törenle evlenmişti. Çift, 2019 yılında oğulları Esathan’ı kucaklarına almıştı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Arkadaşlık teklifini reddeden genç kadını öldürdü! Daha 22 yaşındaydı

Arkadaşlık teklifini reddeden genç kızı öldürdü! Daha 22 yaşındaydı
Fon soruşturmasında, kritik madde TBMM'de kabul edildi

Fon soruşturmasında, kritik madde TBMM'de kabul edildi
Filistin yanlısı yazara sansür şoku, kitapları yasaklandı

Sansür değil de ne? Filistin'i savunan ünlü yazara yasak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nadir görülen pembe yunus Umman kıyılarında ortaya çıktı

Birdenbire ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Antalya'da noter önünde yeğenini 7 kurşunla öldürmekle suçlanan dayı hakim karşısında! Amine 3 gün önce evlenmiş

3 gün önce evlenmişti! Arsa pazarlığı noter kapısında kanla bitti
Montella 330 bin Euro'dan vazgeçti, Adana Demirspor'dan yanıt gecikmedi

Giderayak yine yaptı güzelliğini
Fransa’da göstericilere parfüm sıkan işletmecinin restoranı ateşe verildi!

İşler iyice çığırından çıktı! Tek bir hareket koca restoranı kül etti
Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi

Ortalığı ayağa kaldıran pozisyon!
Galatasaray U19, Lille U19'a 3 golle kaybetti

Günün ilk maçında 4 gol: İşte kazanan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki: Sevindirici haber aldık

Erdoğan'dan kritik anlaşmaya ilk tepki: Sevindirici haber aldık