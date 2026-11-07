Acun Ilıcalı bir takım daha alıyor! Bu kez adres Avusturya

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Futbol dünyasındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın adı yeni bir kulüple anılmaya başladı. İngiltere'de Hull City, Slovenya'da ise Maribor'un sahibi olan ünlü televizyoncu ve iş insanının, bu kez Avusturya futboluna adım atabileceği öne sürüldü. Ilıcalı'ya Avusturya Bundesliga'da mücadele eden Austria Wien'in satın alınması için öneride bulunulduğu belirtildi.

AUSTRIA WIEN ACUN ILICALI'YA ÖNERİLDİ

Spor muhabiri Salim Manav'ın aktardığı bilgilere göre Avusturya'nın köklü kulüplerinden Austria Wien, Acun Ilıcalı'ya önerildi. Ilıcalı'nın kulübü satın alma ihtimali bulunurken olası yatırımın şartlarına ilişkin henüz herhangi bir ayrıntı açıklanmadı. Taraflar arasında resmi görüşmelerin başlayıp başlamadığı da bilinmiyor.

İNGİLTERE VE SLOVENYA'DA TAKIMLARI VAR

Acun Ilıcalı, futbol kulübü yatırımlarına Ocak 2022'de İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alarak başladı. İngiliz futboluna adım atan Ilıcalı, daha sonra yatırımlarını farklı ülkelere taşıdı.

2024 yılında Slovenya'nın köklü kulüplerinden Maribor'u da bünyesine katan Ilıcalı, böylece Avrupa'daki futbol yatırımlarını genişletti. Ünlü iş insanı, daha önce İrlanda temsilcisi Shelbourne'a da yatırım yapmış ancak 2023 yılında kulüple yollarını ayırmıştı.

GÖZLER ACUN ILICALI'NIN KARARINDA

Hull City ve Maribor'un ardından Austria Wien'in de gündeme gelmesi, Ilıcalı'nın Avrupa futbolundaki yatırımlarını genişletip genişletmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi. Avusturya temsilcisinin satın alınması konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken ünlü iş insanının kendisine sunulan öneriyi nasıl değerlendireceği merak ediliyor.