Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Acun Ilıcalı bir takım daha alıyor! Bu kez adres Avusturya

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Acun Ilıcalı bir takım daha alıyor! Bu kez adres Avusturya
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiliz ekibi Hull City ve Slovenya temsilcisi Maribor'un sahibi olan Acun Ilıcalı, Avrupa'da bir futbol kulübü daha satın alabilir. Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Wien'in Ilıcalı'ya önerildiği ve ünlü iş insanının kulübü satın alabileceği belirtildi.

  • Acun Ilıcalı'ya Avusturya Bundesliga'da mücadele eden Austria Wien'in satın alınması için öneride bulunuldu.
  • Olası yatırımın şartlarına ilişkin ayrıntı açıklanmadı ve taraflar arasında resmi görüşmelerin başlayıp başlamadığı bilinmiyor.
  • Ilıcalı Ocak 2022'de Hull City'yi, 2024'te Maribor'u satın aldı; 2023'te Shelbourne ile yollarını ayırdı.

Futbol dünyasındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın adı yeni bir kulüple anılmaya başladı. İngiltere'de Hull City, Slovenya'da ise Maribor'un sahibi olan ünlü televizyoncu ve iş insanının, bu kez Avusturya futboluna adım atabileceği öne sürüldü. Ilıcalı'ya Avusturya Bundesliga'da mücadele eden Austria Wien'in satın alınması için öneride bulunulduğu belirtildi.

AUSTRIA WIEN ACUN ILICALI'YA ÖNERİLDİ

Spor muhabiri Salim Manav'ın aktardığı bilgilere göre Avusturya'nın köklü kulüplerinden Austria Wien, Acun Ilıcalı'ya önerildi. Ilıcalı'nın kulübü satın alma ihtimali bulunurken olası yatırımın şartlarına ilişkin henüz herhangi bir ayrıntı açıklanmadı. Taraflar arasında resmi görüşmelerin başlayıp başlamadığı da bilinmiyor.

İNGİLTERE VE SLOVENYA'DA TAKIMLARI VAR

Acun Ilıcalı, futbol kulübü yatırımlarına Ocak 2022'de İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alarak başladı. İngiliz futboluna adım atan Ilıcalı, daha sonra yatırımlarını farklı ülkelere taşıdı.

2024 yılında Slovenya'nın köklü kulüplerinden Maribor'u da bünyesine katan Ilıcalı, böylece Avrupa'daki futbol yatırımlarını genişletti. Ünlü iş insanı, daha önce İrlanda temsilcisi Shelbourne'a da yatırım yapmış ancak 2023 yılında kulüple yollarını ayırmıştı.

GÖZLER ACUN ILICALI'NIN KARARINDA

Hull City ve Maribor'un ardından Austria Wien'in de gündeme gelmesi, Ilıcalı'nın Avrupa futbolundaki yatırımlarını genişletip genişletmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi. Avusturya temsilcisinin satın alınması konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken ünlü iş insanının kendisine sunulan öneriyi nasıl değerlendireceği merak ediliyor.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Haberler.com
Manisa'da annesini ve kardeşini bıçakla öldüren Uğur Kabaağaç tutuklandı! Sorguda 'Hatırlamıyorum' dedi

Annesini ve kardeşini öldürdü! Sorgudaki sözleri şaşırttı
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş15

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı

Seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık çalışanının acı sonu! Cansız bedenini çevredeki vatandaşlar buldu

Sağlık çalışanının acı sonu! Cansız bedenini vatandaşlar buldu
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın62

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Edremit'te kamyon otomobili fabrika duvarına sıkıştırdı! Anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Kamyonla duvar arasında kaldılar! Anne ve 10 yaşındaki kızı öldü
Emir Sarıgül'in 350 bin dolar iddiası sonrası Özgür Özel harekete geçti15

Emir Sarıgül'in 350 bin dolar iddiası sonrası Özgür Özel harekete geçti
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

Ankara güne bu manzarayla uyandı! Her yer bembeyaz
Aracını satışa koyan kaporta ustasına büyük şok! Son anda fark edip kurtuldu

Aracını ilana koyan kaporta ustasına büyük şok! Son anda fark etti