Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan 217 numaralı loca üzerindeki hukuk mücadelesini sürdürüyor.

AZİZ YILDIRIM'DAN DÖRDÜNCÜ BAŞVURU

Aziz Yıldırım, şu anda Acun Ilıcalı’ya tahsis edilmiş olan locanın kendi şirketine devredilmesi gerektiği iddiasıyla dördüncü kez mahkemeye başvurdu.

DURUŞMA CUMA GÜNÜ GÖRÜLECEK

Aziz Yıldırım'ın son itirazı ve başvurusu üzerine açılan yeni davanın duruşması, Cuma günü İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.

DAHA ÖNCEKİ BAŞVURULAR REDDEDİLDİ

Aziz Yıldırım, söz konusu 217 numaralı loca için daha önce de üç ayrı kez hukuki süreç başlatmış ancak yapılan tüm bu başvurular mahkemeler tarafından haksız bulunarak reddedilmişti. Tüm ret kararlarına rağmen Yıldırım'ın konuyu dördüncü kez yargıya taşıması dikkat çekti.