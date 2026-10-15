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Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya

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Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
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Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Acun Ilıcalı’ya ait 217 numaralı locanın kendi şirketine tahsis edilmesi gerektiğini savunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, aynı konuyla ilgili dördüncü kez mahkemeye başvurdu. Duruşma cuma (yarın) günü görülecek.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan 217 numaralı loca üzerindeki hukuk mücadelesini sürdürüyor. 

AZİZ YILDIRIM'DAN DÖRDÜNCÜ BAŞVURU

Aziz Yıldırım, şu anda Acun Ilıcalı’ya tahsis edilmiş olan locanın kendi şirketine devredilmesi gerektiği iddiasıyla dördüncü kez mahkemeye başvurdu.

DURUŞMA CUMA GÜNÜ GÖRÜLECEK

Aziz Yıldırım'ın son itirazı ve başvurusu üzerine açılan yeni davanın duruşması, Cuma günü İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.

DAHA ÖNCEKİ BAŞVURULAR REDDEDİLDİ

Aziz Yıldırım, söz konusu 217 numaralı loca için daha önce de üç ayrı kez hukuki süreç başlatmış ancak yapılan tüm bu başvurular mahkemeler tarafından haksız bulunarak reddedilmişti. Tüm ret kararlarına rağmen Yıldırım'ın konuyu dördüncü kez yargıya taşıması dikkat çekti.  

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Güler:

Başkan adamın locası ile uğraşacağına takıma bak yerlerde rezillik diz boyu takımda ruh kalmamis biraz top oynayan adamlar vardı kartal onlarida bitirdi sıradan bir takıma dönüştü adam basmış parasını almış locasini

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