Hull City, Coventry'yi 1-0 Geçti: 2'de 2

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Hull City, deplasmanda Coventry City'yi 1-0 yendi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 82. dakikada Millar'ın golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligin ilk haftasında Manchester United'ı yenen Hull City, ikinci haftada da Coventry City'yi mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı.

Kaynak: AA