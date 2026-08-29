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Hull City, Coventry'yi 1-0 Geçti: 2'de 2

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- Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligin ikinci haftasında konuk olduğu Coventry City'yi 1-0 yendi

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Hull City, deplasmanda Coventry City'yi 1-0 yendi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 82. dakikada Millar'ın golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligin ilk haftasında Manchester United'ı yenen Hull City, ikinci haftada da Coventry City'yi mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı.

Kaynak: AA
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