Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Everton ile 2-2 berabere kalarak 9 puana ulaştı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Everton ile 2-2 berabere kalarak 9 puana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Premier Lig'in 6. haftasında Hull City, sahasında konuk ettiği Everton ile 2-2 berabere kaldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City bu sezonki 2. beraberliğini alarak puanını 9'a çıkarırken Everton puanını 10 yaptı.
Hull City, Premier Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Everton ile 2-2 berabere kaldı.
Premier Lig'in 6. haftasında Hull City ile Everton, MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda karşılıklı atılan gollerle mücadele 2-2 sona erdi. Ev sahibi ekibin gollerini 48. dakikada Joe Gelhardt ve 74. dakikada Mohamed Elbachir Belloumi kaydederken, Everton'ın golleri ise 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ve 67.dakikada Thiemo Barry'den geldi.
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu sezonki 2. beraberliğini aldı ve puanını 9'a çıkardı. Everton ise puanını 10 yaptı.