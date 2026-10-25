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Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor

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Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
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Premier Lig'in 8. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Brentford ile evinde 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Hull City ile Brentford karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Ev sahibi Hull City, 24. dakikada golcü oyuncu Ollie McBurnie'nin penaltı golüyle öne geçti. McBurnie, bu sezonki ilk golünü attı. Konuk ekip Brentford, 63. dakikada Dango Outtara ile skoru eşitledi. Outtara'da McBurnie gibi bu sezonki ilk golünü kaydetti.

GALİBİYET HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hull City, puanını 10'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Brentford ise puanını 11 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, gelecek hafta Ipswich'i konuk edecek. Brentford, kendi evinde Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Yalçın:

balonlar 2 maç kazandı havaya girdi

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Haber Yorumlarıİlhami Çelenk:

Büyük ihtimalle düşecekler

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