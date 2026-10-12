Haberler

Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Hull City, sahasında Everton ile 2-2 berabere kaldı. İlk iki maçını kazanan Hull City, sonraki 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

  • İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Hull City ile Everton 2-2 berabere kaldı.
  • Hull City, ligde ilk iki maçını kazandıktan sonraki 4 maçta galibiyet alamayarak 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı ve puanını 9'a yükseltti.
  • Everton üst üste dördüncü beraberliğini alarak 10 puana ulaştı.

İngiltere'de Hull City ile Everton arasında oynanan 6. hafta mücadelesi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ikinci 45 dakikada 4 gol atılırken, Hull City galibiyet hasretine son veremedi.

HULL CITY İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Ev sahibi Hull City, karşılaşmanın 48. dakikasında Joe Gelhardt'ın golüyle öne geçti. Sorba Thomas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gelhardt, sağ alt köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

EVERTON 13 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

Konuk ekip Everton, 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'ın golüyle beraberliği yakaladı. Ainsley Maitland-Niles'ın ceza sahasına gönderdiği ortada kafa vuruşunu yapan Dewsbury-Hall, skoru 1-1'e getirdi.

Baskısını sürdüren Everton, 68. dakikada Thierno Barry'nin kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Dewsbury-Hall'ın pasında ceza sahası çizgisi yakınlarında topla buluşan Barry, sert şutuyla fileleri havalandırdı.

HULL CITY 4 DAKİKA SONRA CEVAP VERDİ

Everton'ın üstünlüğü uzun sürmedi. Hull City, 72. dakikada Mohamed Belloumi'nin golüyle skoru 2-2'ye taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Ligde ilk iki karşılaşmasını kazanan Hull City, sonraki 4 mücadelede galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan ev sahibi ekip, puanını 9'a yükseltti. Üst üste dördüncü beraberliğini alan Everton ise 10 puana ulaştı.

GELECEK HAFTANIN RAKİPLERİ BELLİ

Bir sonraki hafta Hull City, deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek. Everton ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu

Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı

Umreciler uçuşa hazırlanırken ortalık savaş alanına döndü
Cips istedi, dayısı sinirlendi! 8 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç suçlama

Cips istedi, dayısı sinirlendi! Çocuğun ölümünde korkunç suçlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

28 ilde seçim anketi yapıldı, liderler için sürpriz sonuçlar var

Milli takım seçmelerine katılmıştı! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt acillik oldu

Okan Kurt acillik oldu! Demet Akalın: Kuzuma nazar değdi
Ukrayna'dan gelen yumurtalarda salmonella alarmı! Raflardan toplatılıyor

Yumurtada büyük tehlike! O markanın ürünleri raflardan toplatılıyor
Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

Şaka değil gerçek! Bu ilanı görenler yetkilileri göreve çağırıyor
Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı

Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk

Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor

Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor