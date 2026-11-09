Survivor 2027 kadrosu isimleri (TAM İSİM LİSTESİ) Survivor yarışmacıları kimler, kadroda kimler var?

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TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, 2027 sezonunda izleyicileri farklı bir formatla karşılamaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezonun yarışmacı kadrosu ilk kez gündeme gelirken, 21 yıllık yarışma tarihinde dikkat çeken değişiklikler de açıklandı. Peki, Survivor yarışmacıları kimler, kadroda kimler var? Survivor 2027 kadrosu isimleri...

SURVİVOR 2027 KADROSU İSİMLERİ (TAM İSİM LİSTESİ)

Survivor 2027 sezonunun yarışmacı kadrosu, Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım videosuyla ilk kez izleyicilerin gündemine geldi. Yeni sezonda önceki yıllardan farklı olarak sosyal medya dünyasından tanınan isimlerin ağırlıkta olduğu bir kadro oluşturuldu.

Açıklanan formata göre Survivor 2027'de toplam 20 yeni yarışmacı yer alacak. Yarışmacılar, 10'ar kişilik iki ayrı takıma bölünerek ada ve parkur mücadelesine katılacak.

Ancak paylaşılan bilgilerde 20 yarışmacının tamamının isimleri tek tek belirtilmedi. Bu nedenle Survivor 2027 yarışmacılarının tam isim listesine ilişkin kesinleşmiş bir liste paylaşmak mümkün değil. Yeni sezon tanıtımında görülen isimler ve yarışmacıların kimlikleri izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2027'nin yeni sezon kadrosunda sosyal medya fenomenleri ve yeni isimler ağırlıkta olacak. Acun Ilıcalı'nın paylaştığı tanıtım videosunda yarışmacılar ilk kez görüntülenirken, 20 kişilik kadronun iki ayrı takımda mücadele edeceği açıklandı.

Yeni sezonda yarışmacılar, Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in kaptanlığını yapacağı takımlarda yer alacak. Önceki sezonlarda farklı formatlarla izleyici karşısına çıkan Survivor, 2027 yılında takım kaptanlarının ön plana çıktığı yeni sistemiyle ekranlara gelecek.

Yarışmacıların tamamına ilişkin isim listesi ise paylaşılan bilgilerde henüz ayrıntılı şekilde yer almıyor. Açıkladığında haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR 2027 KAPTANLARI KİMLER OLACAK?

Survivor 2027 sezonunun en dikkat çekici yeniliklerinden biri, iki eski şampiyonun takım kaptanı olarak yarışmanın merkezinde yer alması olacak. Survivor tarihinde şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken, yeni sezonda rakip takımların liderliğini üstlenecek.

TURABİ ÇAMKIRAN

Survivor 2014 ve 2015 sezonlarında şampiyonluk elde eden Turabi Çamkıran, 2027 sezonunda takımlardan birinin kaptanı olacak. Yarışmanın önceki sezonlarında elde ettiği şampiyonluklarla tanınan Turabi, yeni formatta kendi takımının liderliğini üstlenecek.

OGEDAY GİRİŞKEN

Survivor 2017 ve 2024 All Star sezonlarının şampiyonu Ogeday Girişken de 2027 sezonunda kaptanlık görevini üstlenecek. Ogeday, Turabi Çamkıran ile birlikte iki ayrı takımın başında yer alarak yeni sezonun kaptanlarından biri olacak.

SURVİVOR 2027 FORMATI NASIL OLACAK?

Survivor 2027, yarışmanın 21 yıllık geçmişinde dikkat çeken format değişikliklerinden biriyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda toplam 20 yarışmacı, 10'ar kişilik iki ayrı gruba ayrılacak.

Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in kaptanlığını yapacağı takımlar, ada şartlarında ve parkurlarda mücadele edecek. Önceki sezonlardan farklı olarak kaptanların doğrudan büyük ödül için yarışmayacağı yeni sistemde, ödül mücadelesi takımlarda yer alan yarışmacılar arasında gerçekleşecek.

Yeni sezonun büyük ödülü ise 10 milyon TL olarak açıklandı. Yarışmacılar, sezon boyunca bu ödülün sahibi olabilmek için mücadele edecek.

SURVİVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2027'nin ilk bölümünün 1 Ocak 2027 tarihinde yayınlanması planlanıyor. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yeni sezon, farklı yarışmacı kadrosu, iki kaptanlı takım sistemi ve 10 milyon TL'lik büyük ödülüyle ekranlara gelecek.