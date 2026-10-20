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Emel Özkızıltaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Emel Özkızıltaş evli mi, sevgilisi kim?

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Emel Özkızıltaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Emel Özkızıltaş evli mi, sevgilisi kim?
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Acun Ilıcalı’nın Survivor 2027 için paylaştığı yarışmacı adayı görüntülerinde yer alan Emel Özkızıltaş, yeniden gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. İşte Benim Stilim yarışmasındaki birinciliği ve Çarkıfelek programındaki sunuculuk deneyimiyle tanınan Özkızıltaş’ın Survivor 2027 kadrosunda yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki, Emel Özkızıltaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Emel Özkızıltaş evli mi, sevgilisi kim? Detaylar haberimizde.

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2027 sezonu için paylaştığı yarışmacı adayı görüntülerinde yer alan Emel Özkızıltaş, yeniden gündeme geldi. İşte Benim Stilim yarışmasında elde ettiği birincilikle tanınan ve Çarkıfelek programında sunuculuk yapan Özkızıltaş'ın yeni sezonda yarışıp yarışmayacağı merak ediliyor. Peki,  Emel Özkızıltaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Emel Özkızıltaş evli mi, sevgilisi kim? Detaylar...

EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

Emel Özkızıltaş, televizyon yarışmaları ve sunuculuk deneyimiyle tanınan bir isimdir. İlk olarak Bugün Ne Giysem yarışmasıyla televizyon izleyicisinin karşısına çıkan Özkızıltaş, 2014 yılında katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasında birinci olarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Yarışmadaki giyim tarzı, özgüveni ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Özkızıltaş, moda programındaki performansıyla öne çıktı. Programın jüri üyelerinden Nur Yerlitaş'ın kendisine taktığı "Zennube" lakabıyla da tanınan Özkızıltaş, bu isimle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Televizyon kariyerinde farklı projelerde de yer alan Özkızıltaş, Çarkıfelek programında sunuculuk yaptı. Ayrıca Abdullah Yıldız'ın "Mektup" şarkısı için çekilen klipte rol aldı.

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2027 sezonu için paylaştığı yarışmacı adayı görüntülerinde yer almasıyla yeniden gündeme gelen Özkızıltaş'ın yeni sezonda yarışıp yarışmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Survivor'ın yeni sezon kadrosu resmen açıklanmadığı için Özkızıltaş'ın yarışmaya katılımı kesinleşmiş değil.

EMEL ÖZKIZILTAŞ KAÇ YAŞINDA?

1986 yılında dünyaya gelen Emel Özkızıltaş, 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. 

EMEL ÖZKIZILTAŞ NERELİ?

Emel Özkızıltaş'ın nereli olduğuna ilişkin kesin bir bilgi, paylaşılan bilgiler arasında yer almıyor.

EMEL ÖZKIZILTAŞ EVLİ Mİ?

Emel Özkızıltaş'ın geçmişte bir evlilik yaşadığı biliniyor. Ancak mevcut durumda evli olmadığı belirtiliyor. Özkızıltaş'ın özel hayatına ilişkin bilgiler zaman zaman merak konusu olsa da geçmişteki evliliğiyle ilgili ayrıntılar paylaşılan bilgiler arasında bulunmuyor.

EMEL ÖZKIZILTAŞ SEVGİLİSİ KİM?

Emel Özkızıltaş'ın şu anda bir sevgilisi olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Özkızıltaş'ın mevcut bir ilişkisi olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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