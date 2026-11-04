MasterChef neden yok, MasterChef bugün yok mu, MasterChef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TV8 Acun Ilıcalı açıklama yaptı mı?

Masterchef Türkiye'nin bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı. Bu kararın, yarışmacılar Şadi ile Ayşe arasında yaşanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayın ardından alındığı tahmin ediliyor. İşte Masterchef'in bu akşam neden yayınlanmadığına ve yeni bölümün yayın tarihine dair merak edilenler.MASTERCHEF BUGÜN YOK MU?Hayır, MasterChef Türkiye bu akşam yayınlanmayacak. Yarışmanın 4 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelmesi beklenen yeni bölümü, son dakika kararıyla yayın akışından çıkarıldı.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünün, son günlerde yaşanan olayların ardından gelen tepkiler nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor. Özellikle yarışmacı Şadi ile Ayşe arasında yaşanan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran olay, izleyicilerin tepkisini beraberinde getirmişti. Ancak TV8 ya da yarışmanın yapımcılarından, bölümün neden yayınlanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞADİ İLE AYŞE ARASINDA NE OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme oylaması sırasında Şadi ile Ayşe arasında tartışma çıktı. Oy pusulasını defalarca masaya vuran Şadi, Ayşe'ye oy verirken "Ayşe, yemin billah iyi bir insan değilsin" dedi. Şadi'nin tavrını saygısızlık olarak değerlendiren Ayşe ise ona yaşına uygun davranmasını söyledi. Şadi'nin Ayşe'nin üzerine yürümesiyle gerginlik tırmandı ve yayının bir bölümünde ses kısıldı.

Araya giren Mehmet Şef, "Geçin arkaya kulise. Bu kadar siz bize saygısızlık yapıyorsunuz" diyerek iki yarışmacıyı da stüdyodan gönderdi. Görüntülerin ardından sosyal medyada Şadi'nin diskalifiye edilmesi yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

ŞADİ DİSKALİFİYE OLDU MU?

Şadi'nin diskalifiye edilip edilmediğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Salı akşamı yayınlanan bölümde Mehmet Şef, Şadi ve Ayşe'yi kulise göndermişti, ancak bu diskalifiye anlamına gelmiyordu. Yarışmacının akıbeti, yarın akşam yayınlanacak yeni bölümle netlik kazanabilir.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yarın akşam, 5 Kasım 2026 Perşembe günü TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın takipçileri, mutfaktaki rekabeti ve yarışmacılar arasındaki mücadeleyi bir gün daha beklemek zorunda kalacak. Son bölümlerde yaşanan gelişmelerin ardından gözler, yeni bölümde yaşanacaklara çevrildi.

5 Kasım Perşembe yayın akışı

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayının ardından TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.