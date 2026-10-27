Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık

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Acun Ilıcalı, katıldığı programda Survivor’da yaşanan zorlu anılardan söz etti. Nisa Bölükbaşı’nın yarışma sırasında içine kapandığını ve sinir sisteminin kilitlendiğini anlatan Ilıcalı, Cemal Can Canseven’in de pandemi döneminde yarışmayı bırakmak istediğini söyledi.

Survivor’da yaşananları anlatan Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı’nın yarışmadaki ruh halinin bir dönem ciddi biçimde değiştiğini belirtti. Ilıcalı, “Nisa, ondan bir sonraki sene hiç ağlamadı. Bizimle ilişkiyi kesti, dünyayla ilişkiyi kesti. Dondu kaldı bir gün. Ceset gibi taşıdık, sinir sistemi kitlendi, ‘Ben bırakıyorum’ dedi. Telefon hakkı verdik, ‘Git babanla konuş’ diye. Babası ikna etti, yoksa ben resti çekmiştim” ifadelerini kullandı.

“ÜÇ GÜN BOYUNCA AĞLADI”

Ilıcalı, Cemal Can Canseven’in de yarışma sırasında zorlandığını ve ayrılmak için kendisine yalvardığını anlattı. Pandemi döneminde Dominik’te mahsur kaldıklarını belirten Ilıcalı, Canseven’in üç gün boyunca ağladığını söyledi.

“Cemal Can, ‘Beni bırakın, yalvarıyorum gideyim’ diye karşımda hüngür hüngür üç gün boyunca ağladı. Sonra şampiyon oldu. ‘Ben bittim, gitmek istiyorum’ dedi” diye konuşan Ilıcalı, yarışmacının eve dönmesinin mümkün olmadığını belirtti.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DOMİNİK’TE MAHSUR KALDILAR

Pandemi nedeniyle ülkeler arasındaki giriş çıkışların durduğunu hatırlatan Ilıcalı, Cemal Can’ı yarışmaya devam etmesi için ikna ettiğini söyledi. Ilıcalı, “Dünya bitmiş o anda. Evine gidemeyeceksin ki, evin yok. Türkiye’ye de Dominik’e de giriş çıkış yok. ‘Oğlum gidemezsin, biz burada hapsolduk’ diye ikna ettim” dedi.