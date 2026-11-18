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Acun Ilıcalı'nın Exxen abonelik ücretine ilişkin yaptığı "iki Big Mac menüsü parası" benzetmesi, McDonald's'ın güncel menü fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Avrupa kupalarının yayın haklarına ilişkin açıklamasında abonelik ücretinin iki Big Mac menüsü seviyesinde olabileceğini ifade eden Ilıcalı'nın sözleri sonrası Big Mac menü fiyatı araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 Big Mac menü kaç TL, tek Big Mac ne kadar? İki Big Mac menüsü kaç TL ediyor? İşte McDonald's Türkiye'nin online sipariş sitesinde yer alan fiyatlar.

BIG MAC MENÜ FİYATI 2026 NE KADAR?

McDonald's Türkiye'nin online sipariş sitesinde 18 Kasım 2026 itibarıyla yer alan fiyatlara göre Big Mac Menü 500 TL olarak listeleniyor. Menüde Big Mac hamburgerin yanı sıra orta boy patates kızartması ve orta boy içecek bulunuyor.

Tek başına Big Mac hamburgerin fiyatı ise 410 TL. Böylece Big Mac Menü, hamburgerin tek başına satış fiyatından 90 TL daha yüksek bir tutara karşılık geliyor.

2 BIG MAC MENÜ NE KADAR, KAÇ TL?

McDonald's Türkiye'nin online sipariş sitesindeki 18 Kasım 2026 tarihli fiyatlar esas alındığında bir Big Mac Menü 500 TL, iki Big Mac Menü ise toplam 1.000 TL ediyor.

Acun Ilıcalı'nın Exxen abonelik ücretine ilişkin yaptığı iki Big Mac menüsü benzetmesi de güncel fiyatlarla hesaplandığında 1.000 TL'ye karşılık geliyor. Ancak Ilıcalı, açıklamasında kesin bir abonelik ücreti duyurmadı.

ACUN ILICALI 2 BIG MAC MENÜ BENZETMESİNİ NEDEN YAPTI?

Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, 343Digital YouTube kanalına verdiği röportajda Avrupa kupalarının yayın hakları ve platformun abonelik ücretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, abonelik fiyatına ilişkin konuşurken "Fiyatı ne olacak diyorsak, 2 Big Mac menü parası olsa herhalde çok fazla gelmez diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarının Türkiye yayın haklarını 4 yıllığına 328 milyon euroya alan Exxen'in söz konusu organizasyonları yayınlamaya başlayacağı dönem 2027-2028 sezonu olacak. Ilıcalı'nın Big Mac menü üzerinden yaptığı benzetme ise abonelik ücretinin kesin olarak 1.000 TL olacağı anlamına gelmiyor.

MCDONALD'S BIG MAC FİYATLARI 2026

18 Kasım 2026 itibarıyla McDonald's Türkiye'nin online sipariş sitesinde görünen fiyatlar şöyle:

Big Mac: 410 TL

Big Mac Menü: 500 TL

Double Big Mac: 530 TL

Double Big Mac Menü: 620 TL

Gamer Menü: 585 TL

Fiyatlar, McDonald's Türkiye'nin online sipariş sitesinde adres seçilmeden görüntülenen liste fiyatlarıdır. Sipariş verilecek konuma ve güncel fiyat değişikliklerine göre farklılık gösterebilir.