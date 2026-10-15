Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın 217 numaralı locasına dördüncü dava açıldığı öğrenildi

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın 217 numaralı locasına dördüncü dava açıldığı öğrenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Stadı'ndaki 217 numaralı locaya yönelik dördüncü kez dava açıldığı öğrenildi. İş insanı Acun Ilıcalı'ya ait loca için Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından daha önce yapılan 3 başvuru reddedilmişti.
Fenerbahçe Stadı'ndaki 217 numaralı locaya yönelik dördüncü kez dava açıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde iş insanı Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı loca ile ilgili dördüncü kez dava açıldığı öğrenildi. Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından konuyla alakalı 3 kez başvuruda bulunulmuş ve 3 başvuru da reddedilmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı