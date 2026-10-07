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Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim

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Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim
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TV8 ekranlarında Magnolia tatlısının Türkiye'deki popülerliğini değerlendiren Acun Ilıcalı, New York'tan tarif getirttiği arkadaşının kafe menüsüne eklettiği lezzet için "Yayılmasının tek sebebi benim" açıklamasını yaptı.

  • Acun Ilıcalı, Magnolia tatlısını Türkiye'ye ilk tanıtan kişinin kendisi olduğunu öne sürdü.
  • Ilıcalı, arkadaşı Bahattin'in New York'ta tarif ettiği pastanede Magnolia'yı tattıktan sonra menüsüne eklediğini belirtti.
  • Ilıcalı, Magnolia'nın Türkiye'de yayılmasının tek sebebinin kendisi olduğunu ifade etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, canlı yayında yaptığı samimi açıklamalarla gündem yarattı. Türkiye’de geniş kitlelere ulaşan ve popülerliği her geçen gün artan dünyaca ünlü tatlı Magnolia hakkında konuşan Ilıcalı, bu lezzeti Türkiye’ye ilk tanıtan ve yayılmasını sağlayan kişinin kendisi olduğunu öne sürdü.

"ONU MENÜYE EKLEMESİ HALİNDE..."

Programda yakın arkadaşı Bahattin ile geçmişte yaşadığı ilginç bir diyaloğu paylaşan Ilıcalı, arkadaşının kafe açma sürecinde kendisine danıştığını belirterek süreci şu sözlerle aktardı: "Magnolia diye bir tatlı var ya, onu Türkiye’ye ben getirdim. Bahattin bir dönem kafe açmaya hazırlanıyordu ve benden mekan için farklı bir dokunuş istedi. Sık seyahat ettiğimi bildiği için ona menüye eklemesi halinde efsane olabilecek bir tatlı önereceğimi söyledim."

"BU KADAR YAYILMASININ TEK SEBEBİ BENİM"

Önerisinin ardından yaşananları ve tatlının Türkiye’ye geliş hikâyesini anlatmaya devam eden Ilıcalı, New York seyahatine dikkat çekerek konuşmasını şöyle tamamladı: "Bahattin önerimi ciddiye aldı ve New York’a gitti. Tarif ettiğim pastanede Magnolia’yı tattıktan sonra bu muzlu pudingi menüsüne ekledi. Yani kısacası, Türkiye’de bu Magnolia’nın ortaya çıkıp bu kadar yayılmasının tek sebebi benim."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBenekonomistim:

Sağol Allah razı olsun sayende pahalı pahalı kazık yiyerek yiiyoruz küçücük kavonozda maliyeti 50 tl bile değilken 250 tl satıyorlar

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