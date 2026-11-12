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Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de

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Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın Türkiye yayın haklarını dört yıllığına aldı. Avrupa futbolunun dev organizasyonları, 2027-2028 sezonundan itibaren yeniden Exxen ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

  • Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın Türkiye yayın haklarını dört yıllık anlaşmayla aldı.
  • Yeni yayın anlaşması 2027-2028 sezonunda başlayacak ve 2030-2031 sezonunun sonuna kadar sürecek.
  • Avrupa kupalarının Türkiye yayın hakları 2021-2024 arasında Exxen'de bulunuyordu, 2024-2025 sezonundan itibaren TRT'ye geçmişti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarının Türkiye'deki yayın adresi değişiyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını yeniden aldı. Dört yıllık anlaşmayla birlikte Avrupa kupalarının Türkiye'deki yeni yayın adresi Exxen olacak.

2027-2028 SEZONUNDA BAŞLAYACAK

Yeni yayın anlaşması, 2027-2028 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa karşılaşmaları, 2030-2031 sezonunun sonuna kadar Exxen üzerinden yayımlanacak. Böylece Avrupa futbolunun en önemli kulüp organizasyonları dört sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın platformunda yer alacak.

AVRUPA KUPALARI ÜÇ SEZON SONRA GERİ DÖNÜYOR

Avrupa kupalarının Türkiye yayın hakları daha önce 2021-2024 yılları arasında Exxen'de bulunuyordu. 2024-2025 sezonundan itibaren yayın haklarını TRT devralmış, karşılaşmalar TRT kanalları ve tabii platformu üzerinden futbolseverlere sunulmaya başlanmıştı. Yeni anlaşmayla birlikte Avrupa kupaları, üç sezonluk aranın ardından yeniden Exxen'e dönecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
E Ş:Ne açgözlü adamsın bırak da millet maç izlesin. Seni bu tür ihalelerden yasaklamak lazım
Tüm yorumlar (8)
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıE Ş:★ Okurların en beğendiği

Ne açgözlü adamsın bırak da millet maç izlesin. Seni bu tür ihalelerden yasaklamak lazım

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabbas dursun:

onu boşver en azından hull city nin maçlarını ver eğer birazcık gerçekten halkı takıyorsan boş yapma

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Haber YorumlarıKemal Demir:

Yandık desene maçları bakalım nasıl seyredecegiz

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Haber YorumlarıGokhan Bozkurt:

Ya lig zaten bein sportta birakinda millet hiç değilse Avrupa kupası maçlarını izlesin daha önce de exen deydi yüzüne gözüne bulastirmisti yayın sürekli kopuyordu

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Haber Yorumlarıkadri sabancı:

yandık gene doğru dürüst maç izliyemicez

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Haber YorumlarıOğuz Kuru:

sen survivor'ını çek bırak da millet TRT'de beleş maç izlesin

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