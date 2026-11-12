Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarının Türkiye'deki yayın adresi değişiyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını yeniden aldı. Dört yıllık anlaşmayla birlikte Avrupa kupalarının Türkiye'deki yeni yayın adresi Exxen olacak.

2027-2028 SEZONUNDA BAŞLAYACAK

Yeni yayın anlaşması, 2027-2028 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa karşılaşmaları, 2030-2031 sezonunun sonuna kadar Exxen üzerinden yayımlanacak. Böylece Avrupa futbolunun en önemli kulüp organizasyonları dört sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın platformunda yer alacak.

AVRUPA KUPALARI ÜÇ SEZON SONRA GERİ DÖNÜYOR

Avrupa kupalarının Türkiye yayın hakları daha önce 2021-2024 yılları arasında Exxen'de bulunuyordu. 2024-2025 sezonundan itibaren yayın haklarını TRT devralmış, karşılaşmalar TRT kanalları ve tabii platformu üzerinden futbolseverlere sunulmaya başlanmıştı. Yeni anlaşmayla birlikte Avrupa kupaları, üç sezonluk aranın ardından yeniden Exxen'e dönecek.