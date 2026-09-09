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Acun Ilıcalı’nın avukatı Hakan Öncel’den, loca açıklaması

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İş insanı Acun Ilıcalı’nın avukatı Hakan Öncel, Fenerbahçe ile Ilıcalı arasındaki loca davasıyla ilgili açıklama yaptı.

İş insanı Acun Ilıcalı'nın avukatı Hakan Öncel, Fenerbahçe ile Ilıcalı arasındaki loca davasıyla ilgili açıklama yaptı.

Av. Dr. Hakan Öncel'in konuyla ilgili yazılı yaptığı açıklama şöyle:

"Locaya ilişkin ihtiyati tedbir kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin E.2026/1486 sayılı dosyasında kesin olarak verilmiştir. Akabinde, işbu uyuşmazlığın esası hakkında Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nin E.2026/572 sayılı dosyası ile 02/09/2026'da esas dava açılmıştır. Bu aşamadan itibaren, dava açılmadan önce verilmiş bulunan ihtiyati tedbir kararı artık Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nin görev ve denetim alanına girmiştir.

Nitekim Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ihtiyati tedbirin kaldırılmasına yönelik taleplerini değerlendirmiş ve 04.09.2026 tarihli ara kararıyla bu talepleri reddederek ihtiyati tedbirin devamına karar vermiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, esas dava açıldıktan sonra ihtiyati tedbire ilişkin kaldırma, değiştirme veya devam talepleri, yalnızca asıl davaya bakan mahkeme tarafından incelenip karara bağlanabilir.

Buna rağmen Fenerbahçe vekilleri, Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nin 04.09.2026 tarihli ret kararından sonuç alamayınca, yalnızca 4 gün sonra, 08.09.2026 tarihinde, incelemesi tamamlanmış ve kapalı durumda bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi dosyasına dilekçe sunmuştur.

Esas dava açıldıktan ve görevli mahkeme tarafından aynı konuda karar verildikten sonra, kapalı istinaf dosyasına yapılan bu başvuru usule açıkça aykırıdır. Aynı konuda görevli mahkemenin denetiminde bulunan bir ihtiyati tedbir hakkında, istinaf dosyası üzerinden yeniden inceleme talep edilmesi, görev ve yetki kurallarını ihlali niteliğindedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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