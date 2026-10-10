Acun Ilıcalı'dan İngiltere'de Türk tenor sürprizi

Acun Ilıcalı'dan İngiltere'de Türk tenor sürpriziGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Everton maçı öncesinde taraftarlara özel bir sürpriz hazırladı. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, 25 bin kişilik MKM Stadyumu'nda sahne alarak taraftarlar için özel anlamı bulunan "Can't Help Falling in Love" eserini seslendirecek.
İngiltere'de futbol coşkusu ile operanın evrensel dili özel bir organizasyonda bir araya geliyor.
ACUN ILICALI'DAN SÜRPRİZ
Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımlarının Everton ile oynayacağı mücadele öncesinde MKM Stadyumu'nda sürpriz bir etkinliğe imza atacak.
MURAT KARAHAN MKM STADYUMU'NDA SAHNE ALACAK
Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan, 25 bin seyirci kapasiteli MKM Stadyumu'nda maç öncesi mini bir konser verecek. Karahan, performansı sırasında Hull City taraftarları için ayrı bir tribün kültürü ve anlam taşıyan Elvis Presley'nin efsanevi eseri "Can't Help Falling in Love" şarkısını canlı olarak seslendirecek. Saha içi organizasyonuyla maç gününe damga vurması beklenen özel performans, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.