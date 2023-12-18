Kendi Okulları İçin Para Toplayacaklar... - ''Her Çocuktan Bin Avro, 500 Çocuktan 500 Bin Avro'' Sloganı İle Başlatılan Kampanya Sonucunda Elde Edilecek Gelir İle İlköğretim Okulu İnşa Edilecek

yerel - 05.06.2006