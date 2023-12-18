Yerel Haberleri
İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu?
İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: Çok sayıda can kaybı var, onlarca kişi kayıp
İstanbul'daki temayül yoklamasının ardından AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
İsrail askerlerinin 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürdükleri ortaya çıktı
İYİ Parti'de bir kriz daha! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
Vatandaşa inek sattıran fatura göndermişlerdi! ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri!
CHP'li Mustafa Adıgüzel, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan "sayın" diye bahsetti
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
Uşak'ta 2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve eziyet suçundan 65,5 yıl hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş
Kendi Okulları İçin Para Toplayacaklar... - ''Her Çocuktan Bin Avro, 500 Çocuktan 500 Bin Avro'' Sloganı İle Başlatılan Kampanya Sonucunda Elde Edilecek Gelir İle İlköğretim Okulu İnşa Edilecek
Dünya Çevre Günü... - Kocaeli Valisi Ata: ''Herkesin Amacı, Çevreye Olabilecek Etkilerin Önlenmesi Ya Da En Aza İndirilmesi Yönünde Olmalıdır''
İstanbul Boğazı Ve Marmara Denizi'nin Temizlenmesi - Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, İstanbul Boğazı Ve Marmara Denizi'nin Temizlenmesi İçin Yürütülen Çalışmaları İçeren ''140 Çözüm Projesi'' Ni, Boğazda Yaptığı Tekne Gezisinde Açıkladı (fotoğraflı-gör
'' Orhan Kemal Roman Armağanı Ödülü'' - ''Uykuların Doğusu'' Adlı Romanıyla Ödülü Kazanan Yazar Hasan Ali Toptaş, ''Edebiyat Tanrısı'' Nın Yaptığı Jestlerle 34 Yıldır Yazdığını Söyledi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş: - ''Önümüzdeki 3 Yılın Sonunda İstanbul'un Her Noktasından Denize Girilecek Hale Gelinecek''
Çanakkale: Çanakkale'nin Fikir Önderleri, Ab Eğitim Programı Sonrası Sertifika Alacak
Çevre Ve Orman Bakanı Pepe İzmit'te... - ''Türkiye'de Kentlerin Taşıyabilecekleri Yüklerinin Doğru Dürüst Hesaplanması Lazım''
Çocuk Hakları Tanıtım Kampanyası... - Shçek Ve Unıcef İşbirliğiyle Yürütülen Kampanyanın Çocuk Toplantısı, 25 İlden 50 Çocuğun Katılımıyla İstanbul'da Başladı
Bursa'da ''Çocuk Bakıcılığı Projesi'' ... - Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21'in Hazırladığı, ''İhtiyaç Sahibi Bayanlara Yönelik Çocuk Bakıcılığı Kursu'' Kapsamın 20 Kadın Meslek Sahibi Olacak