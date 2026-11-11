Minik öğrencilerin şehit mezarındaki bayrak hassasiyeti takdir topladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ilkokul öğrencileri, 1996 yılında Van'ın Özalp ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Ramazan Ünlü'nün mezarındaki yıpranan Türk bayrağını öğretmenleri eşliğinde yenilerken, öğrencilerin şehit mezarına gösterdiği hassasiyet ve vefa örneği takdir topladı.

Umurlu Mahallesi'nde bulunan Kuyucalar İlkokulu öğrencileri, mahallelerinde bulunan şehit Jandarma Er Ramazan Ünlü'nün mezarındaki Türk bayrağının zamanla yıpranıp renginin solduğunu fark etti. Öğretmenleriyle birlikte harekete geçen öğrenciler, şehit mezarında bulunan bayrağı yenisiyle değiştirdi. Öğrenciler, gerçekleştirdikleri çalışmayla hem şehitlerinin hatırasına sahip çıktı hem de Türk bayrağına duydukları saygıyı gösterdi. Öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdiği bayrak yenileme çalışması, şehitlerin hatırasının gelecek nesillere aktarılması ve milli değerlerin çocuklara küçük yaşlarda kazandırılması açısından anlamlı bir örnek oldu. Okul tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında bayrağın yalnızca bir sembol olmadığı, vatan uğruna verilen fedakarlığın ve bağımsızlığın simgesi olduğu vurgulandı. Paylaşımda, "Köyümüzde bulunan şehit mezarımızda, zamanla yıpranan ve solan bayrağımızı yenisiyle değiştirdik. O bayrak, bu vatan uğruna verilen fedakarlığın ve bağımsızlığımızın simgesi. Şehitlerimizin aziz hatırası daima kalbimizde, bayrağımız daima göklerde" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı