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İncirliova Kaymakamı Abay Karagözler, Beyköy ve Şirindere'yi ziyaret etti

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İncirliova Kaymakamı Abay Karagözler, Beyköy ve Şirindere'yi ziyaret etti
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İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, Karagözler, Beyköy ve Şirindere mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde mahallelerin ihtiyaçları ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi alındığı belirtildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde mahalle ziyaretlerini sürdüren İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, Karagözler, Beyköy ve Şirindere mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, ilçe genelindeki mahalle ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiği programda Karagözler, Beyköy ve Şirindere mahallelerini ziyaret etti. Mahallelerde vatandaşlarla buluşan Kaymakam Abay, yerel yönetim temsilcileri ve eğitim camiasıyla da bir araya gelerek mahallelerin genel durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretler kapsamında Karagözler Mahallesi Muhtarı Mehmet Demiray, Beyköy Mahallesi Muhtarı Selahattin Uysal ve Şirindere Mahallesi Muhtarı Muharrem Efe ile görüşen Abay, mahallelerin mevcut durumu ve vatandaşların günlük yaşamını ilgilendiren konular üzerine değerlendirmelerde bulundu. Muhtarlarla yapılan görüşmelerde mahallelerin ihtiyaçlarının ve yerel düzeyde öne çıkan konuların ele alındığı belirtildi.

Mahalle ziyaretleri sırasında öğretmenler ve öğrencilerle de bir araya gelen Kaymakam Abay, eğitim camiasıyla buluşarak okullardaki çalışmalar ve eğitim hayatına ilişkin sohbetlerde bulundu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Abay, öğretmenlerle de görüşerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Abay, ilçe genelindeki ziyaretleriyle mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde görme ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı buldu.

İncirliova Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen mahalle ziyaretlerinin, kamu hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi ve vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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