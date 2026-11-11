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Afyonkarahisar Çayırbağ'daki hayvan pazarı şap nedeniyle 11 Kasım'da yeniden açıldı

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Afyonkarahisar Çayırbağ'daki hayvan pazarı, komşu illerde görülen şap hastalığı vakalarına karşı geçici olarak kapatılmıştı. Kontroller ve karantina tamamlanınca pazar 11 Kasım itibarıyla yeniden açıldı; besiciler ve tüccarlar padoklarda yerini aldı.

Afyonkarahisar'da komşu illerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak kapatılan Çayırbağ Hayvan Pazarı, kontroller ve karantina sürecinin tamamlanmasının ardından 11 Kasım itibarıyla yeniden hizmete açıldı.

Şap hastalığı riskine karşı bir süredir kapalı tutulan Çayırbağ Hayvan Pazarı'nda, açılış öncesinde bakım ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Pazar alanının hijyen koşulları iyileştirilirken, dezenfeksiyon altyapısı da güçlendirildi.

Çalışmalar kapsamında pazara modern bir kesimhane de kazandırıldı. Yeni tesisle alıcı ve satıcıların kesim işlemlerini pazar alanından ayrılmadan, daha hijyenik koşullarda gerçekleştirmesi hedefleniyor.

PAZARDA HAREKETLİLİK YAŞANDI

Çayırbağ Hayvan Pazarı'nın yeniden açılmasının ardından sabah erken saatlerden itibaren pazara gelen besiciler ve hayvan tüccarları, kendilerine ayrılan padok ve peronlarda yerlerini aldı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yeniden satışa sunulduğu pazarda, uzun aranın ardından hareketlilik yaşandı.

Bölgenin önemli hayvan ticaret merkezlerinden biri olan Çayırbağ Hayvan Pazarı'nın yeniden açılması, üreticiler ve hayvan ticaretiyle uğraşanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Haber- kamera: Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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