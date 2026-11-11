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HÜDA PAR, Elazığ'da maaşlarını alamayan Medikal Hospital çalışanlarına destek verdi

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HÜDA PAR, Elazığ'da maaşlarını alamayan Medikal Hospital çalışanlarına destek verdi Haber Videosunu İzle
HÜDA PAR, Elazığ'da maaşlarını alamayan Medikal Hospital çalışanlarına destek verdi
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HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Metin Suiçer, Medikal Hospital'da ücret ve tazminat alacakları için eylem yapan çalışanları ziyaret etti. Suiçer, çalışanların beyanlarına göre yaklaşık 400 personelin 3-3,5 aydır maaş alamadığını, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediğini belirtti.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Metin Suiçer ve beraberindeki bazı partililer, Elazığ'da ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan Medikal Hospital çalışanlarını ziyaret etti.

Kapanan hastaneden ücret ve tazminat alacakları bulunduğunu belirten Medikal Hospital çalışanları eylemlerini sürdürüyor.

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Metin Suiçer ve beraberindeki bazı partililer de hastane çalışanlarına destek ziyaretinde bulundu.

Suiçer, burada yaptığı açıklamada, hastane çalışanlarının beyanlarına göre yaklaşık 400 personelin 3-3,5 aydır maaş alamadığını belirtti.

Hastanenin kapanmasının ardından kıdem ve ihbar tazminatlarının da ödenmediğini söyleyen Suiçer, "İnşallah milletvekilleri de sessiz kalmazlar, bu işin takipçisi olurlar. Bu mağduriyetler giderilirse personel burada çalışmaya devam etmek istiyor. Bu konuda elimizden ne gelirse yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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