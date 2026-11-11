Bilecik'te tarlara zarar veren 260 kiloluk yaban domuzu avcılar tarafından vuruldu

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Bilecik'te çiftçilerin tarlarına zarar veren dev yaban domuzu avcılar tarafından vuruldu.

Bilecik'te 'İslam Arar Postası' adlı avcı grubu merkez Ulupınar köyünde çiftçilerin tarlalarına musallat olan dev domur için harekete geçti. 16 kişilik grup üyesi Ulupınar Köyü'nde yaklaşık 4 saatlik uğraş sonundan dev yaban domuzunu vurmayı başardılar. Avcılar daha sonra domuzla hatıra fotoğrafı çektirirken, hayvanın 260 kilo geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı