Eskişehir'deki Doğan Aslan Bey Yurdu personeline yangın eğitimi ve tatbikat yapıldı

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Eskişehir'deki Doğan Aslan Bey Yurdu'nda görev yapan personele yönelik yangın eğitimi verilerek, ardından tatbikat gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir yurtlarında personelin muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyini artırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Doğan Aslan Bey Yurdu personelinde görevli çalışanlara İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Temel Yangın Eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından yurtta yangın tatbikatı icra edildi. Tatbikatla birlikte personelin acil durumlardaki müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı