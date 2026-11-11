Düzce Valisi Makas, DTSO’nun yeni yönetimini tebrik ederek iş birliği mesajı verdi

Düzce Valisi Mehmet Makas, Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. Görüşmede Düzce'nin ekonomik gelişimi ve kamu-sanayi iş birliği ele alındı.

Vali Mehmet Makas, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) yeni yönetimini tebrik etmek üzere Oda'da düzenlenen programda Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve Meclis üyeleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Vali Mehmet Makas, iş insanlarının ülke ekonomisinin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu belirterek üretim, ihracat ve istihdam sağlayanların temsilcisi olan Ticaret ve Sanayi Odalarının şehirlerin gelişiminde önemli rol üstlendiğini ifade etti. Kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çeken Makas, önümüzdeki süreçte ülkenin ve milletin kalkınması için ortak çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

DTSO Başkanı İshak Şengüloğlu da odanın kamu ile iş insanları arasında köprü görevi gördüğünü vurguladı. Yeni dönemde şehrin tüm dinamikleriyle ilişkileri güçlendirerek hizmet üretmeye devam edeceklerini belirten Şengüloğlu, Vali Makas'ın öncülüğünde kamu-sanayi iş birliğini geliştirecek projeler hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Program, yeni dönemde Düzce'nin ekonomik ve sanayi alanındaki gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışma mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı