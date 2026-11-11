Iğdır Üniversitesi kampüsüne 50 dönümlük alanda 1000 fidan dikildi

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)– Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan Iğdır Üniversitesi kampüsüne, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bin fidan dikildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Iğdır Üniversitesi kampüsünde yaklaşık 50 dönümlük alanda dişbudak, karaağaç, iğde, çam, badem ve fındık gibi türlerden oluşan 1000 fidan toprakla buluşturuldu. TOKİ arkasında belirlenen 10 dönümlük alanda ise mavi servi, karaçam, karaağaç, iğde, badem, dişbudak ve akçaağaç türlerinden 1500 fidanın dikilmesi planlandı.

Düzenlenen ağaçlandırma etkinliğine Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, protokol üyeleri, akademisyenler, üniversite çalışanları ve öğrenciler katıldı.

"KAMPÜSÜMÜZ DEVASA BİR ORMAN ALANINA DÖNÜŞECEK"

Ağaçlandırma etkinliğinde konuşan Rektör Prof. Dr. Gürel, Iğdır'ın Türkiye'de ormanı en az illerden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizin her bir santimetrekaresini dikkate aldığımızda daha dikecek çok fidanımız olması gerekiyor. Ülkemizin bazı bölgeleri ormancılık açısından zengin olmakla birlikte Iğdır maalesef Türkiye'de orman alanı en düşük illerden bir tanesi. Biz de bu günü fırsat bilerek öğrencilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte kampüsümüzün çeşitli alanlarını fidanlarla donatma kararı aldık. Geçen yıl bakanlığımızın katkısıyla 750 dönümlük alana fidan diktik. 3 bin dönümlük kampüs alanımızın dörtte biri şu anda ormana dönüştürüldü. Önümüzdeki yıllarda da öğrencilerimizin desteğiyle ağaçlandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu büyük kampüs devasa bir orman alanına dönüşecek. Böylece şehrimizin hava kirliliği sorununa da bir nebze olsun çözüm sağlamayı hedefliyoruz."

Etkinliğe öğrencileriyle birlikte katılan Öğretim Görevlisi Elçin Telli de Iğdır'ın hava kirliliğine dikkat çekerek ağaçlandırma çalışmalarının önemini vurguladı.

Kaynak: ANKA