Artvin'de Bilbilan yolu 70 yıldır bitmedi, YENİ Parti tünel ve yol talebini yineledi

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'de Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz arasındaki Şavşat-Sahara ve Ardanuç-Bilbilan geçitlerinde, kış mevsimi başlamadan yaşanan ulaşım sorunları tepki çekti. YENİ Parti Şavşat İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel, birkaç santimetre karla tır geçişlerinin durduğunu belirterek Sahara Tüneli'nin yapılmasını istedi. YENİ Parti Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur ise Bilbilan yolunun 70 yıldır tamamlanamadığını söyledi.

Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardanuç-Ardahan bağlantısını sağlayan Bilbilan Geçidi ulaşıma kapatılırken, Şavşat-Sahara Geçidi'nde tır geçişlerine izin verilmedi. Yaşanan sorunlara ilişkin Gülel, Uygur ve YENİ Parti Ardanuç İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Osman Şimşek, ortak basın açıklaması yaptı.

"ARTVİN'İN KAYNAKLARI ARTVİN'E HARCANSAYDI TÜNELLER YAPILIRDI"

Şavşat-Sahara Geçidi'nde tır trafiğinin birkaç santimetre kar nedeniyle durdurulduğunu belirten Gülel, yaklaşık iki buçuk yıldır sorunu gündeme getirmelerine rağmen somut bir ilerleme sağlanamadığını söyledi. Sahara Tüneli'nin bir an önce yapılmasını isteyen Gülel, güzergahın sınır kapıları ile Karadeniz arasındaki ticari ulaşım açısından önem taşıdığını vurguladı.

Artvin'in barajlar, limanlar ve hidroelektrik santrallerinden ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını ancak bunun karşılığında yeterli yatırım alamadığını savunan Gülel, "Artvin'in kaynakları Artvin'e harcansaydı yollarımız duble yol olur, tünellerimiz de yapılırdı. Artvin'in Afrika gibi sömürülmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

UYGUR: "70 YILDIR BİTMEDİ BU ÇİLE"

Uygur da Bilbilan yolunun 70 yıldır tamamlanamadığını, Olur Tüneli'nde de bu yıl çalışma yapılmadığını söyledi.

Ardanuç'un ulaşım bağlantılarının kesilmesinin ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkilediğini belirten Uygur, "Yollar kapandığında ilçenin bütün faaliyetleri durma noktasına geliyor. Kasım ayından mayıs ayına kadar ulaşım bağlantılarımız kopuyor" diye konuştu.

Uygur, Ardanuç-Ardahan bağlantısının tamamlanmasını ve güzergahın yıl boyunca kesintisiz ulaşıma açık tutulmasını istedi.

ŞİMŞEK: "ARDANUÇ NEFES ALAMIYOR"

YENİ Parti Ardanuç İl Genel Meclisi Üyesi Şimşek de Ardanuç-Ardahan yolunun kapanmasının hayvancılık ve arıcılık başta olmak üzere bölgedeki ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yolun beş ay açık, yedi ay kapalı kaldığını belirten Şimşek, 2016'da başlayan ve 2026'da tamamlanması gereken yol çalışmalarının henüz bitirilmediğini söyledi.

Kaynak: ANKA