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Kırklareli Babaeski'de 33 umre yolcusu dualarla kutsal topraklara uğurlandı

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Kırklareli Babaeski'de 33 umre yolcusu dualarla kutsal topraklara uğurlandı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde umre için kutsal topraklara gidecek 33 vatandaş, İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği programda dualarla uğurlandı. Kur'an-ı Kerim okunan programda duygu dolu anlar yaşanırken umreciler, Mekke ve Medine'ye gitmenin heyecanıyla yakınlarıyla vedalaştı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 33 vatandaş, düzenlenen programla dualar eşliğinde uğurlandı.

Babaeski İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen uğurlama programında, umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Umreci yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Mekke ve Medine'ye gitmenin heyecanını yaşayan umreciler, kendilerini uğurlamaya gelen yakınlarıyla vedalaştı. Yapılan duaların ardından 33 umreci, ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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