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Edremit'te anne ve kızının öldüğü kazada kamyon sürücüsü gözaltına alındı

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Edremit'te anne ve kızının öldüğü kazada kamyon sürücüsü gözaltına alındı
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Edremit'te Edremit-Yenice kara yolunda kamyonun arkadan çarparak fabrika bahçe duvarına sıkıştırdığı otomobilde sürücü anne ile kızı hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR)- Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kamyonun çarparak fabrika duvarına sıkıştırdığı otomobilin sürücüsü N.A. (34) ile kızı E.A. (10) hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü F.A. (34) gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.00 sıralarında Edremit-Yenice kara yolunda meydana geldi. Edremit'ten Yenice yönüne giden F.A. yönetimindeki 06 DFU 7084 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen N.A. idaresindeki 10 AEH 0025 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil, kamyon ile yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarı arasına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü N.A. ile yanındaki kızı E.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve kızının cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kamyon sürücüsü F.A. gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA
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