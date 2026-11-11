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ÇAYKUR, 741 bin ton yaş çay alımında 150-155 bin ton kuru çay üretildiğini bildirdi

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ÇAYKUR, 741 bin ton yaş çay alımında 150-155 bin ton kuru çay üretildiğini bildirdi Haber Videosunu İzle
ÇAYKUR, 741 bin ton yaş çay alımında 150-155 bin ton kuru çay üretildiğini bildirdi
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ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2026 yaş çay kampanyasında 741 bin ton yaş çay alımı yapıldığını ve 150-155 bin ton kuru çay üretildiğini bildirdi. Üreticilere 26-28 milyar lira ödeneceğini, 30 milyar lira kredi borcuna karşın stok satışıyla kara geçilebileceğini söyledi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2026 yılı yaş çay kampanya döneminde 741 bin ton yaş çay alımı yaptıklarını, karşılığında da 150-155 bin ton kuru çay üretildiğini bildirdi.

Alim, yaptığı açıklamada, yaş çay kampanya döneminin bittiğini ancak bazı işlemlerin çay alımını sürdürdüğünü ifade etti.

Tam netleşmemekle birlikte 741 bin ton yaş çay alımı yaptıklarını aktaran Alim, "Karşılığında da ortalama 150-155 bin ton kuru çay üretimi yapıldı. Bunun karşılığında da üreticilerimize tamamı ödenmesi kaydıyla, ki 2 ay çay parası sadece var, onunla beraber 26-28 milyar lira yaş çay bedeli ödenecek" dedi.

Yaş çay ödemelerine ilişkin kredi alımlarının gündeme geldiğini ifade eden Alim, "Yaş çay bedelinin tamamı krediyle ödeniyor. Üreticinin mağduriyeti olmaması için, üreticiyi mağdur etmemek için buradan kaynaklı kredi faizi giderlerimiz var. Tabii bunun yanında kuru çay satışı ve diğer faaliyetlerimizden, sanırım en son ihtimal 7-8 milyar lira gibi bir faaliyet karımız da doğacak. Ama yaş çay bedeli ödemeleri krediyle olduğu için, kredi faizleri nedeniyle bir miktar eksi olabilecek" dedi.

Stokta bulunan çayların satılması durumunda ÇAYKUR'un borç tablosunun nasıl olacağına dair soruları da yanıtlayan Alim, stokların eritilmesiyle karlılığa geçilebileceğini savundu.

Alim, şunları kaydetti:

"Elimizde 150 bin ton civarında kuru çay stoğumuz var. Kuru çayın tamamını satabilsek, ki tamamına da gerek yok yüzde 75'ini bile satabilsek 50 milyara yakın bir çay satışı hasılatı olur. Kredi borcumuz 30 milyar civarında. Aradaki fark kadar kurum kara geçmiş olur. Her halükarda stoklarımızın erimesi durumunda da karlılık devamlı önde gelecek durum bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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