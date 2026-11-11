Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Kdz Ereğli'de gece 112 istasyonlarını denetledi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri (112) İstasyonlarına yönelik, ani gece denetimi ve ziyaretlerde bulunuldu.

Düzenlenen denetimlere İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mustafa Özkan Gün, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Pınar Menderes Turhan ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.Bilal Cin katıldı.

Denetimle ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa Özkan Gün özetle şöyle dedi:

"Periyodik zamanlarda İlimiz ve İlçelerinde zaman zaman bu tür denetimleri yapmaktayız. Kdz.Ereğli Devlet Hastanemizde yapmış olduğumuz denetimlerimizde Acil Servisi, Yoğun Bakım Ünitesi ve Yataklı Servislerde incelemelerde bulunduk. Hastanemizde görev yapan Sağlık çalışanları ile bilgi alış verişinde bulunduk, daha sonra tedavi olan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Sonrasında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret ederek, bölgede hizmet işleyişine ambulanslar ile tıbbi donanımlarına ilişkin bilgi aldık. Bizim için Sağlık Hizmetlerinin sahadaki işleyişini yerinde görmek önemli bu kapsamda periyodik aralıklarla ziyaret ve denetimlerimizi devam ettireceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı