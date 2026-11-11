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Lewis Hamilton Refah Sınır Kapısı'nda yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı

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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda insani yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hamilton, Kuzey Sina Valisi Khaled Majour'dan yardımlara ilişkin bilgi aldı ve Mısır Kızılayı'nın lojistik depolarını ziyaret etti.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'na gelerek yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, insani yardım çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'na geldi. Hamilton, Kuzey Sina Valisi Khaled Majour'dan Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımlara ve Gazze'den Mısır'a gelen yaralı/hasta Filistinlilere ilişkin bilgi aldı. Mısır Kızılayı görevlilerini selamlayan Hamilton, yardımların Gazze'ye ne sıklıkla girebildiğini sordu. Hamilton daha sonra Gazze'ye yardım girişini kolaylaştıran Mısır Kızılayı'nın lojistik depolarını ziyaret etti.

Hamilton'un ziyareti, hafta sonu Gazze'yi vuran şiddetli yağmur ve sellerin ardından geldi. Sellerde 4'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

İnsani yardımlarıyla da biliniyor

7 kez F1 şampiyonu olan 41 yaşındaki Hamilton, insani yardım ve hayır işlerine olan desteğiyle de tanınıyor. Ayrıca insani yardım ve kurtarma çalışmalarına yönelik çabaları da destekleyen Hamilton, 2021 yılında gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki kariyerlere erişimini sağlamak amacıyla "Mission 44" adıyla hayır kurumu kurmuştu. İngiliz pilot, 2022'de ise İngiliz gazetesi Sunday Times tarafından yayınlanan yıllık bağış listesinde 5'inci sırada yer almış, o dönemde 20 milyon sterlin (yaklaşık 26 milyon dolar) bağışta bulunmuştu.

Ferrari pilotu Hamilton, Gazze'de İsrail hava saldırılarında öldürülen çocuklar hakkında sık sık sosyal medya paylaşımları ve ateşkes çağrısı yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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