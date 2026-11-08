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Taner Yıldız, yatırım fonu iddialarını yalanladı, hukuki süreç başlatacağını bildirdi

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Taner Yıldız, yatırım fonu iddialarını yalanladı, hukuki süreç başlatacağını bildirdi
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Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yatırım fonlarında işlem yaptığı iddialarını yalanladı. Yıldız, iddiaların gerçek dışı ve iftira olduğunu belirterek haberlerin düzeltilmesini ve özür dilenmesini istedi; aksi halde tazminat dahil haklarını kullanacağını açıkladı.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yatırım fonlarında işlem yaptığıyla ilgili hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak, "Gerçeğe dayanmayan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır ve iftiradır" dedi.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner Yıldız, yatırım fonlarında yüksek miktarda işlemler gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. Yıldız'ın kamuoyuna zorunlu açıklama başlığıyla yaptığı açıklama şu şekilde:

"Adımın kullanılarak ortaya atılan, herhangi bir somut bilgiye, belgeye ve gerçeğe dayanmayan iddialar, bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır, iftiradır. İddia sahiplerinden

iddialarını, somut ve doğrulanabilir belgelerle ortaya koyamadıkları için haberlerini derhal düzeltmeleri ve kamuoyundan açıkça özür dilemeleri beklenmektedir. Aksi halde, kişilik haklarımın korunması kapsamında tüm hukuki ve yasal haklarımın tamamının tazminatlar dahil sonuna kadar kullanılacağımı, gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağımı kamuoyunun bilgilerine sunarım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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