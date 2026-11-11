Düzce Valiliği kış lastiği zorunluluğunun 15 Kasım 2026'da başlayacağını duyurdu

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Düzce Valiliği, kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacağını duyurdu. 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek uygulama kapsamında yük ve yolcu taşımacılığı yapan belirli araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak.

Düzce'de kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde belirlenen araçlarda kış lastiği kullanımı 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında zorunlu olacak. Uygulama kapsamında yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, tanker, çekici, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçların kış lastiği takması gerekecek. Ayrıca ticari olarak tescil edilmiş ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar da zorunluluk kapsamında yer alacak.

Şahsi araç sahiplerine de uyarı

Düzce Valiliği, kış şartlarında yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçilmesi için şahsi araç sahiplerine de kış lastiği kullanmaları yönünde çağrıda bulundu. Özellikle yağış, buzlanma ve düşük sıcaklıkların etkili olduğu dönemlerde sürüş güvenliğinin önemine dikkat çekilen açıklamada, sürücülerin araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

Kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026'da başlayacak ve 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı