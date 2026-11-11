DMS Genel Başkanı Cengiz, 112'de 15 bin personelin haklarının korunmasını istedi

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Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "112 sistemi sadece bir teşkilat değişikliğiyle değil, personelin haklarını güvence altına alan bir anlayışla yeniden yapılandırılmalıdır" dedi.

31 Ekim tarihli ve 33416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 201 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, acil çağrı hizmetlerinde yeni bir teşkilatlanma dönemini başlattı. Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB), diğer illerde ise Valilik bünyesinde faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezlerinin Valiliklere bağlı müstakil İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüklerine dönüştürülmesiyle birlikte gözler, yeni yapılanmanın çalışanların haklarına nasıl yansıyacağına çevrildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yeni teşkilatlanmanın yalnızca idari bir değişiklik olarak ele alınmaması gerektiğini belirterek, sistemin yükünü omuzlayan personelin beklentilerinin karşılanmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Yılda 100 milyona yakın çağrının karşılandığı ve 31 milyonun üzerinde vakanın koordinasyonunun sağlandığı sistemde yaklaşık 15 bin personelin görev yaptığını belirten Cengiz, "Vatandaşlarımızın en zor anlarında ilk başvurduğu kapı olan 112 Acil Çağrı Merkezlerinde görev yapan personel, saniyelerle yarışarak hayat kurtaran bir hizmetin parçasıdır. Gece gündüz, hafta sonu, bayram ve resmi tatil demeden görev yapan bu çalışanlarımızın emeği, fedakarlığı ve üstlendiği sorumluluk mutlaka karşılık bulmalıdır" dedi.

Özellikle YİKOB bünyesinde görev yaparken lojman ve ücretsiz ulaşım imkanlarından yararlanan personelin yeni yapılanma nedeniyle mağdur edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Cengiz, "Teşkilat yapısının değişmesi, personelin kazanılmış haklarının ve yararlandığı imkanların ortadan kaldırılması anlamına gelmemelidir. Yeni yapılanma, çalışanların haklarını geriye götüren değil; mali, sosyal ve özlük haklarını geliştiren, kariyer imkanlarını artıran ve çalışma şartlarını iyileştiren bir anlayışla yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.

DMS'nin 112 personeli için 14 talebi

Sendika olarak yeni teşkilatlanma sürecinde personelin beklentilerinin karşılanması için hazırladıkları talepleri de açıklayan Cengiz, şu düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi:

"1-16 Mayıs 2014 tarih ve 29002 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği sil baştan yeniden düzenlenmeli; çalışma saat ve şartlarında eşitlik, kariyer planlaması, yeni teşkilat ve yeni kadro ihdası, yeni yetki ve sorumluluklar ile görevde yükselme ve unvan değişikliğine imkan verecek şekilde günün şartlarına uygun hale getirilmelidir.

2- Yeni teşkilat ve kadro düzenlemesine göre ihdas edilecek müdür, müdür yardımcısı, şef, uzman vb. kadrolara düzenli olarak açılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile kurum içinden atama yapılması sağlanmalıdır.

3- Vardiya sistemi her ilin kendi şartlarına göre serbest bırakılmalıdır.

4- 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin 16 Temmuz 2013 tarih ve 28709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik' kapsamına alınması sağlanmalıdır.

5- 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerinde görevli personele psikolojik yıpranma yaşamalarına neden olan riskler kapsamında yılda 45 gün fiili hizmet süresi zammı (yıpranma) verilmelidir.

6- 112 Acil Çağrı Merkezleri bünyesinde görev yapan personele 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'da düzenleme yapılarak tayın bedeli verilmesi sağlanmalıdır.

7- 112 Acil Çağrı Merkezlerinin şehir merkezlerinden uzakta bulunması nedeniyle personele düzenli servis hizmeti verilmelidir.

8- 7 gün 24 saat esasına göre çalışan personelin çocuklarının bakım, barınma ve eğitimine ilişkin kreş hizmeti verilmesi sağlanmalıdır.

9- 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerinde görev yapan çağrı merkezi personelinin özellikle gece saatlerinde yaşadığı beslenme (kahvaltı ve yemek) sorunu giderilmelidir.

10- Bayram ve resmi tatil günleri ile mesai saatleri dışında çalışmak durumunda olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerinde görevli her kademedeki sözleşmeli ve kadrolu personele ayrım yapılmaksızın fazla çalışma ücreti ve ek ödeme verilmelidir.

11- 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerinde görevli personelin yıllık izinlerini, personelin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda kullanabilmesi sağlanmalıdır.

12- 112 Acil Çağrı Merkezlerinde çağrı karşılama memuru unvanlı kadrolar ile çağrı karşılama personeli unvanlı pozisyonlarda bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre yararlanmakta oldukları 10 puanlık ek ödeme 20 puana çıkarılmalı, bu ödemeden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde görevli tüm personelin kadro ve sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanması sağlanmalıdır.

13- 7 gün 24 saat aktif olan 112 Acil Çağrı Merkezlerinin hizmet alımı suretiyle düzenli temizliği yapılmalı, personelin sağlıklı bir ortamda etkin bir şekilde görevlerini yerine getirmesi sağlanmalı; sosyal alan, dinlenme ve yaşam alanı yetersiz olan illerimizde bu imkanlar geliştirilmelidir.

14- 112 Acil Çağrı Merkezlerindeki hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için 112 Çağrı Merkezi personeli, valiliklere bağlı başka birimlerde görevlendirilmemelidir."

"15 bin personelin sesine kulak verilmeli"

Yeni teşkilatlanmanın başarıya ulaşmasının çalışanların memnuniyeti ve çalışma şartlarının iyileştirilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Cengiz, "112 Acil Çağrı Merkezleri, kamu hizmetinin en kritik noktalarından biridir. Yeni teşkilatlanma sürecinde çalışanların görüşleri alınmalı, sahadaki sorunlar dikkate alınmalı ve taleplerimiz karşılık bulmalıdır. Devlet Memurları Sendikası olarak yaklaşık 15 bin personelin haklı beklentilerinin takipçisi olacağız. Yeni yapılanmanın çalışanlar açısından bir hak kaybına değil, daha iyi çalışma şartlarına, adil mali ve sosyal haklara ve güçlü bir kariyer sistemine dönüşmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı