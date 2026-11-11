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Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut dualarla anıldı

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Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut dualarla anıldı
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Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, şehadetinin yıldönümünde düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla anıldı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, şehadetinin yıldönümünde düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla anıldı.

Şehidin Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde bulunan baba evinde gerçekleştirilen anma programına, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, protokol üyeleri, emniyet ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazını müteakip okutulan Mevlid-i Şerif'te şehit İlker Aykut ve tüm aziz şehitlerimiz için dualar edildi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda davetlilere ikramlarda da bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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