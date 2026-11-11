Siirt Kurtalan'da öğrenci servisleri emniyet ve jandarma ekiplerince denetlendi

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servis araçları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekiplerince denetlendi.

Öğrencilerin okullarına güvenli ve sağlıklı koşullarda ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle yapıldı. Uygulama kapsamında öğrenci servislerinin teknik donanımları, taşıma kapasiteleri ve sürücü evrakları tek tek kontrol edildi. Yetkililer, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim kurumlarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla benzer denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı