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Kütahya OSB'ye veda ziyaretinde bulunan Erdoğan Şahin'e teşekkür edildi

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Kütahya OSB'ye veda ziyaretinde bulunan Erdoğan Şahin'e teşekkür edildi
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Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü görevinden yeni görevine atanan Erdoğan Şahin, Kütahya OSB yönetimine veda ziyaretinde bulundu. Görüşmede istihdamın desteklenmesi ve nitelikli iş gücü çalışmaları ele alındı; OSB Başkanı Tolga Eskioğlu Şahin'e teşekkür etti.

Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü görevinden, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü İl Müdürlüğüne atanan Erdoğan Şahin, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yönetimine veda ziyaretinde bulundu.

Kütahya OSB Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette Şahin'i, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve OSB Müdürü Tunahan Ergin karşıladı.

Ziyarette, Kütahya OSB ile - Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü arasında istihdamın desteklenmesi, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının karşılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Kurumlar arasındaki iş birliğinin Kütahya sanayisi ve istihdamına sağladığı katkılar vurgulandı.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, görev süresi boyunca Kütahya'nın istihdamına ve kurumlar arası iş birliğine sunduğu katkılardan dolayı Erdoğan Şahin'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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