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DTSO 2026-2030 Disiplin Kurulu ilk toplantısında Ali Süler başkan olarak belirlendi

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DTSO 2026-2030 Disiplin Kurulu ilk toplantısında Ali Süler başkan olarak belirlendi
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DTSO'da 2026-2030 döneminin ilk disiplin kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ile Meclis Başkanı Ümit Yıldırım da katılırken, Ali Süler kurul başkanlığına, Arif Usta başkan yardımcılığına belirlendi ve kurula başarılar dilendi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) 2026-2030 döneminin ilk disiplin kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kurulun ilk toplantısına DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım da katıldı. Toplantıda kurul üyelerine oryantasyon bilgilendirmesi yapılırken, ayrıca kurul başkanı ve başkan yardımcısı belirlendi. Buna göre 2026-2030 dönemi için Disiplin Kurulu Başkanı Ali Süler, Başkan Yarımcısı Arif Usta, Disiplin Kurulu Üyeleri Servet Güler, Nurullah Veli, Ahmet Özdemir ve Emre Durmazoğlu oldular.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, 2026-2030 dönemi Disiplin Kurulu'na başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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